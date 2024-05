Europee - inizia la corsa | leade - vip e acchiappavoti | i nomi caldi nelle liste

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Ormai ci siamo, alle 20 di mercoledì 1 maggio è scaduto il termine per la presentazione delle candidature alle prossime elezioni. Ricordiamo che si voterà l'8 e il 9 giugno.r, indipendenti,noti,, e poche sorprese dell'ultimo minuto. Come annunciato a guidare ledi Fratelli d'Italia c'è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, "detta Giorgia". Al Centro se la vedrà direttamente con Elly Schlein, che ha lasciato il posto di capolista a Stefano Bonaccini (Nord Est), Cecilia Strada (Nord Ovest) e Lucia Annunziata (Sud). Ma anche con Carlo Calenda, con Matteo Renzi (candidato non da capolista in 4 circoscrizioni) e con il vicepremier, Antonio Tajani. Non correrà, invece, Matteo Salvini, che al Centro schiera il generale Roberto Vannacci. Più complessa la ...

