Eurolega - il Real Madrid batte ancora il Baskonia e vola alle Final 4 Fenerbahc - vittoria vitale su Monaco

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 1 maggio 2024)e poi tutte le altre. In archivio tutte le gare-3 dei quarti die di, con due partite disputate questa sera. Tra cui spicca il successo dei Blancos, che superano ile sono la prima squadra ad accedere alla4 di Berlino. Sfida vibrante tra le due spagnole, in un match finito anche in ritardo a causa del malfunzionamento del cronometro che ha tenuto il match ‘in freezer’ per una ventina di minuti. Nele sono cinque punti in fila di Facundo Campazzo a dare respiro alla squadra di coach Mateo, ma il migliore è Guerschon Yabusele con 23 punti e 7 rimbalzi, sotto canestro da notare i 12+13 rimbalzi di Walter Tavares, mentre la coppia Campazzzo-Sergio Rodriguez firma 17 dei 28 assist totali per il 102-98 ...