Milan - Bonanni | C’è Sarri liber - un pensiero io ce lo farei …

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Massimo, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al prossimo allenatore delparlando di Maurizio

bonanni commenta Juve milan: «Non è stata una grande partita, ecco chi avrebbe meritato» - bonanni commenta Juve milan: «Non è stata una grande partita, ecco chi avrebbe meritato». Le parole dell’ex calciatore L’ex calciatore bonanni ha commentato a TMW Radio il momento del milan e la prest ...

Leggi su (milannews24)

bonanni: "La Juve è quasi in Champions, dovrebbe suicidarsi per non andarci. Chiesa Non è lui il problema" - Massimo bonanni, allenatore ed ex calciatore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio durante il programma 'Maracanà' commentando l'ultimo turno di Serie A. Le sue ...

Leggi su (tuttojuve)

Lazio, Gerli sicuro: "Sta avendo continuità, può entrare in Champions" - Ai microfoni di TMW Radio il tecnico Fabio Gerli ha toccato alcuni dei temi più importanti dell'ultimo weekend di Serie A. Tra Juve, milan, Inter e Napoli ha parlato anche ...

Leggi su (lalaziosiamonoi)