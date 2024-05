(Di mercoledì 1 maggio 2024) L'ex produttore hollywoodiano Harveyè tornato oggi in tribunale a New York, dove ha affrontato il pubblico ministero determinato a ottenere un nuovo verdetto di colpevolezza dopo il clamoroso annullamento della sua condanna per stupro e violenza sessuale., 72 anni, è apparso avvilito, spinto su una sedia a rotelle in un'aula del tribunale di Manhattan, dove ha sorriso e salutato i suoi pochi sostenitori.in carcere, perché è statoa 16 anni anche a Los Angeles nel 2023 per stupro e violenza sessuale, questa è la prima volta che l'ex produttore torna davanti alla giustizia dall'annullamento, la scorsa settimana, da parte di una corte d'appello della sua condanna a 23 anni di carcere a New York nel 2020. Una sentenza vissuta come un affronto dal movimento #MeToo perché le rivelazioni ...

Il procuratore di NY contro weinstein, 'sarà condannato ancora' - L'ex produttore hollywoodiano Harvey weinstein è tornato oggi in tribunale a New York, dove ha affrontato il pubblico ministero determinato a ottenere un nuovo verdetto di colpevolezza dopo il clamoro ...

Leggi su (ansa)

weinstein ricoverato in ospedale dopo il trasferimento nel carcere di New York - L'ex produttore cinematografico è stato ricoverato per effettuare degli accertamenti al Bellevue Hospital di Manhattan ...

Leggi su (ilgiornale)

weinstein ricoverato in ospedale a New York: sottoposto a esami/ “Fisicamente ha molti problemi” - weinstein è stato ricoverato in ospedale a New York dopo il suo arrivo nella Grande Mela in seguito all'annullamento della sua condanna per stupro ...

Leggi su (ilsussidiario)