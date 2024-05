Georgia - la legge sugli agenti stranieri a un passo dal via libera definitivo | nuovo sì in Parlamento nonostante le proteste

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 1 maggio 2024) L’iter per l’approvazione della proposta di» insta giungendo al termine. Ilha approvato oggi in seconda lettura la controversa normativa ribattezzata “russa” poiché considerata da più parti molto simile a quella in vigore a Mosca. Manca, però, un’ultima votazione, ovvero la terza, per l’entrata in vigore (benché vi sia la possibilità, già annunciata negli scorsi mesi, che la presidentena, Salome Zourabichvili, metta il veto, che potrebbe essere però aggirato nel caso in cui si riuscisse a raccogliere la maggioranza assoluta in). Il partito al potere “Sognono”, che ha promosso il disegno, vuole adottare definitivamente il testo entro ...