Il mercato dell’arte perde smalto dopo il boom Insieme alle case d’aste

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Non è solo il Pil mondiale ad arrancareai consumi delle famiglie e agli investimenti delle imprese. E la classe media non è l’unica a essere diventata molto guardinga dinanzi a una spesa voluttuaria, ma anche quella benestante e forse anche qualche “paperone”. La dimostrazione è la battuta d’arresto rimediata lo scorso anno dala livello mondiale e di conseguenza dpiù blasonateaste al mondo. Basta dare un’occhiata al loro giro d’affari come Christie’s, Sotheby’s o anche alla più piccola Phillips. Società altamente specializzate, presenti anche in Italia, dove lavorano professionisti in grado di periziare e battere all’incanto opere di Correggio, Chagall e Basquiat, auto d’epoca e supercar, orologi di lusso e gioielli, monete greco-romane introvabili, arredi e ...