Parma in Serie A - 4 sono ‘creature’ di Massimo Taibi! E altri 4 calciatori sono protagonisti in altre squadre

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Ilè ufficialmente promosso inA al termine di un torneo cadetto stradominato in lungo ed in largo. Il punto esclamativo è arrivato al fischio finale del San Nicola contro il Bari, partita della 36ª giornata del campionato diB. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 1-1 con i gol realizzati da Ange-Yoan Bonny e Valerio Di Cesare. L’artefice principale del rendimento eccezionale della squadra è stato Fabio Pecchia, un lusso per il campionato diB e un probabile punto di forza anche in massima categoria. Sul frontei principalistati gli attaccanti Man, Benedyczak e soprattutto Adrian Bernabé, un calciatore di grandissimo talento e già pronto perpalcoscenici. ...