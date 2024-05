Sassuolo-Inter può dare un record! Motivo in più per vincere

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 1 maggio 2024), sabato alle 20.45, sarà una partita utile per incrementare ancora i numeri strepitosi dei nuovi campioni. Il match della quartultima giornata di Serie A può portare anche un. AAACERCASI – C’è una motivazione in più per l’persabato sera col. Che non è solo quella della rivincita per l’andata, né solo quella di voler spedire in Serie B i neroverdi come “vendetta” per l’atteggiamento che avevano avuto due anni fa col Milan all’ultima giornata. È unpossibile. Vincendo in, la capolista avrebbe così battuto tutte le diciannove avversarie di Serie A. Un risultato da poter raggiungere sabato, chiudendo il cerchio delle avversarie. E che permetterebbe ...