Sono antisfascista - non ho detto antifascista Massin - la sparata dal palco

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Si parla di morti sul lavoro suldel Concertone del Primo maggio a Roma ma Stefanoi deve comunque fare la suasu fascismo e antifascismo. "Siete 50/60.000 stasera, bellissimi da guardare ma anche terribili da guardare. Siete tanti quanti i morti sul lavoro. Ogni volta che un lavoratore muore sul posto di lavoro è una carneficina, è uno sfascio, un massacro". Quindii urla: "un, perché oggi se diciti identifica la Digos. E allora vorrei dire alla Digos, identificateli tutti”. Così lo scrittore attacca dalmentre Paolo Jannacci accompagna le sue parole con le note del pianoforte. "Chi muore sul lavoro nuore due volte, la seconda quando dicono che sei morto per un incidente. Chi ...

A Palermo un murales dedicato a Pio La Torre: «La sua opera ha permesso di sconfiggere la vecchia mafia» - «Adesso tocca a voi». Dal palco montato all’esterno dell’istituto Vittorio Emanuele III in via Duca della Verdura a Palermo, Vito Lo Monaco, presidente del Centro studi Pio La Torre, lancia nelle mani ...

Leggi su (mondopalermo)

Auto: Meloni, 'idiozia suicida guardare a elettrico come unica soluzione' - Roma, 28 apr. (Adnkronos) - È una "idiozia suicida" spingere le auto elettriche senza considerare che "l’elettrico è prodotto in Paesi che non rispettano neanche lontanamente i vincoli ambientali dell ...

Leggi su (sardegnalive)

Europee, Meloni candidata: “Scrivete Giorgia sulla scheda. Ora Draghi e Letta ci danno ragione”. Poi la spara: “Mai stati anti-europeisti” - Giorgia Meloni alla kermesse di FdI ha annunciato la sua candidatura alle elezioni europee del prossimo giugno.

Leggi su (ilriformista)