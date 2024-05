Call of Duty | Black Ops 6 verrà annunciato a Maggio 2024 - per un report

(Di mercoledì 1 maggio 2024) I dataminer hanno trovato riferimenti aofOps 6 all’interno dell’ultimo aggiornamento di Warzone, scoprendo che questo nuovo gioco, contraddistinto dal nome in codice Cerberus, sarà rivelato alla fine di questo mese,. Grazie ad una segnalazione di Insider Gaming scopriamo che in seguito ad un recente update pubblicato dal publisher americano, i file del celeberrimo Battle Royale free to play contengono il riferimento “s3 cerberus reveal” a più riprese, il tutto con dei riferimenti precisi aofe “SALLY 6”. Questi indizi suggeriscono inoltre che il capitolo di quest’anno della franchise sparatutto di Activision sarà intitolato semplicemente comeof: ...

Tante novità sono in arrivo per Call of Duty , con il rilascio della Stagione 3 Furiosa , che promette di portare nuove esperienze di gioco, mappe avvincenti e tanto altro ancora. Ecco cosa aspettarci da questo grande aggiornamento che sarà disponibile il 1° maggio alle 18:00 su tutte le ... Leggi su (gamerbrain)

Tom Warren ha pubblicato un nuovo report dove ha rivelato alcuni dei giochi presenti al nuovo Xbox Games Showcase 2024 , affermando che Microsoft ha intenzione di presentare nel corso dello show il nuovo capitolo di Call of Duty e di Gears of War, oltre ad annunciare alcune informazioni inedite su ... Leggi su (game-experience)

Il miglior loadout per il DG-56 in Call of Duty : Modern Warfare 3 è stato condiviso dai giocatori più esperti per ottenere il massimo da questo fucile d’assalto. Quest’arma automatica è una delle miglior i scelte a disposizione nella sua categoria e con i giusti accessori può dare soddisfazioni ... Leggi su (game-experience)

Dragon’s Dogma 2 sorpassa Helldivers 2: è il gioco più venduto a Marzo 2024 in USA - Dragon's Dogma 2 ha dominato le classifiche di venduta dei giochi di marzo 2024 in USA, superando Helldivers 2.

Leggi su (game-experience)

Sconti PlayStation Store: giochi a meno di 20 euro e nuova offerta della settimana - Su PlayStation Store tornano gli sconti di primavera con tante offerte sui migliori giochi PS4 e PS5 e una nuova offerta della settimana.

Leggi su (everyeye)

call of duty Black Ops Gulf War e Avowed in arrivo a fine 2024, secondo un report - Secondo The Verge, call of duty Black Ops Gulf War e Avowed sarebbero in arrivo entro fine 2024, assieme ad altri titoli first party Xbox ...

Leggi su (gamesource)