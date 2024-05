Champions League - semifinali | i legni fermano il PS - a Dortmund vince il Borussia

Nel 2023 / 2024 la Champions League cambierà volto e con lei anche l’applicazione del Ranking Uefa . La principale competizione continentale passerà da 32 a 36 squadre e di conseguenza la Uefa ha ufficializzato il format di accesso per le quattro società in più: un posto andrà al club che si ... Leggi su (sportface)

Calcio, champions league: Fullkrug fa sognare il Borussia Dortmund, PSG cade in Germania 1-0 - Il primo round è del Borussia Dortmund. La squadra di Edin Terzic gioca un bello scherzetto al Paris Saint-Germain, imponendosi al Signal Iduna Park per ...

La rete di Fullkrug fa sognare i tifosi tedeschi. Il Borussia batte il PSG 1-0 nel primo round della semifinale di champions - Niklas Fullkrug trova la rete al 36' del primo tempo che regala una vittoria pesantissima ai padroni di casa in vista del ritorno tra 6 giorni al Parco dei Principi. Il PSG ha avuto diverse occasioni ...

