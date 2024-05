Le capre di montagna non sono a prova di valanghe

(Di giovedì 2 maggio 2024) Le sfide dellediLedianimali coraggiosi e abili nell’arrampicata sui terreni più impervi sin dalla nascita. Le tate le guidano in territori inaccessibili ai predatori, ma espongono leal rischio di. Studio sulla mortalità delleUno studio condotto in Alaska ha rivelato che lerappresentano una minaccia significativa per le popolazioni didi. Dopo quasi due decenni di ricerca, si è scoperto che rappresentano una delle principali cause di morte per questi animali. Ricerca sul campo e risultati Kevin White ha seguito 421in Alaska attraverso L'articolo proviene da News Nosh.

Furore, Anna Magnani e la capretta di Fellini - Alla scoperta di un luogo, splendido apice della Costa d’Amalfi, indissolubilmente legato alla storia d'amore tra la star del cinema e il regista Roberto Rossellini ...

Leggi su (vanityfair)

L'edizione 2024 del Parlamento dei Giovani della Convenzione Alpina si conclude con otto proposte per una nuova gestione della regione alpina - Il Parlamento dei giovani della Convenzione Alpina (Youth Parliament to the Alpine Convention, Ypac) si svolge una volta l’anno e viene ospitato, ciclicamente, da tutti i paesi dell’arco alpino. L’ult ...

Leggi su (ildolomiti)

Protect Our Winters Europe promuove l'azione per il clima con la consegna del manifesto ai politici europei - STRASBURGO - Protect Our Winters Europe (Pow Eu) ha dimostrato il suo impegno nel portare avanti l'azione per il clima consegnando il suo manifesto per le elezioni europee a a diversi rappresentanti p ...

Leggi su (ildolomiti)