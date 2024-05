Noci ritirate dai negozi di alimenti naturali dopo l’epidemia di E Coli

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di mercoledì 1 maggio 2024)biologicheper rischio E.Un'azienda californiana ha avviato un richiamo dibiologiche vendute inin 19 stati a causa di un'epidemia di E.che ha infettato 12 persone, di cui 7 ricoverate, secondo fonti federali. Gibson Farms ha ritirato leorganiche sgusciate marchiate come Organic Light Halves and Pieces a causa del rischio di contaminazione da ceppo E.0157: H7, che può causare malattie gastrointestinali gravi. Il richiamo è scaturito da segnalazioni dei CDC riguardanti malattie legate al consumo delle, distribuite in più di 300 punti vendita tra cui Whole