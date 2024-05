1 maggio - Landini | Bonus Befana è marchetta Meloni | Sul lavoro ottimi risultati

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 1 maggio 2024) La presidente del Consiglio: "Da quando siamo al governo gli occupati in Italia sono cresciuti di oltre mezzo milione, abbiamo toccato il record di occupazione, i contratti stabili aumentano, la precarietà diminuisce". Per la Festa dei lavoratori Elly Schlein e Giuseppe Conte insieme al corteo a Portella della Ginestra. Al Circo Massimo il Concertone. Ieri il Cdm ha approvato un nuovo pacchetto di misure: in arrivoda 100 euro ai lavoratori a basso reddito e incentivi per assumere giovani e donne