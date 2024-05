Champions League - la Germania avrà cinque squadre come l'Italia | ora è UFFICIALE

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Niclas Fullkrug fa felice il Borussia Dortmund ma non solo, festeggia anche lanella prossima UEFA...

Abbiamo celebrato, giustamente, la conquista da parte dell` Italia del Quinto pass per la Champions League dal 2024/25 in base al ranking stagionale;... Leggi su (calciomercato)

Il primo round è del Borussia Dortmund . La squadra di Edin Terzic gioca un bello scherzetto al Paris Saint-Germain, imponendosi al Signal Iduna Park per 1-0 grazie al gol di Niklas Fullkrug al 35? del primo tempo nella semifinale di andata di Champions League . Delusione per Mbappé e compagni, che ... Leggi su (oasport)

germania come l'Italia: 5 squadre nella prossima champions - Adesso è ufficiale: la vittoria del Borussia Dortmund contro il Psg nella semifinale di andata di champions permette alla germania di avere, ...

Calcio, champions League: Fullkrug fa sognare il Borussia Dortmund, PSG cade in germania 1-0 - Il primo round è del Borussia Dortmund. La squadra di Edin Terzic gioca un bello scherzetto al Paris Saint-Germain, imponendosi al Signal Iduna Park per ...

champions League, alle 21 Borussia Dortmund-Paris Saint Germain: sfida con il sapore della rivincita - La diretta testuale Borussia Dortmund e Paris Saint Germain sono in campo al Signal Iduna Park nel match che vale l'andata delle semifinali di champions League. Un déjà vu in quanto in questa stagione ...

