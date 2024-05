Hockey su ghiaccio - Mondiali prima divisione 2024 | Italia battuta 2-0 dalla Slovenia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Brutta sconfitta per l’nella terza partita del Campionato mondiale di-gruppo A disudi Bolzano. Gli Azzurri sono stati battuti 2-0e adesso vedono complicarsi sensibilmente il percorso sia verso la vittoria del torneo che verso uno dei due posti in palio per la promozione nella Top Division. Già ieri erano arrivati segnali poco incoraggianti, con il Giappone battuto solo ai supplementari, e così il gioco più brillante degli sloveni ha portato alla sconfitta. Gli avversari sono andati a segno nel primo tempo con Tikar e nel terzo con Kuralt, meritando la vittoria. Da parte dell’non mancano le perplessità sul percorso intrapreso e che dovrà portare a competere alle Olimpiadi di Milano-Cortina ...