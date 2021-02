Juventus, Pirlo: "Scudetto alla nostra portata. Infortuni? Facciamo di necessità virtù" (Di venerdì 26 febbraio 2021) Non sarà magari come andare dal dottore, citando la metafora utilizzata a suo tempo da Pep Guardiola per definire le gare contro l' Atalanta , ma la trasferta a Verona - in casa dell' Hellas - ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Non sarà magari come andare dal dottore, citando la metafora utilizzata a suo tempo da Pep Guardiola per definire le gare contro l' Atalanta , ma la trasferta a Verona - in casa dell' Hellas - ...

juventusfc : Mister @Pirlo_official presenta #VeronaJuve ??? LIVE su @JuventusTV ?? - juventusfc : ??? @Pirlo_official: «Lo scudetto è uno dei nostri obiettivi e abbiamo il dovere di continuare a cercare di raggiung… - forumJuventus : Pirlo pre #VeronaJuve: 'Per domani non recupereremo nessuno. Dragusin può partire dall'inizio. Dybala non è a risch… - rudylarossa : RT @it_mainsport: #Pirlo : 'Faremo di necessità virtù. Giocheremo con chi ci sta. Sapevamo dall’inizio che sarebbe stata dura, ora il rinvi… - DenisDecorte : Juventus, Pirlo: “Obiettivo Scudetto. Dybala? Stiamo valutando” via @OneFootball. Leggilo qui: -