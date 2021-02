GF Vip, il dramma privato di Stefania Orlando, parla il marito: “Ha sofferto tantissimo l’allontanamento dalla tv” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Simone Gianlorenzi parla della moglie a Casa Chi Senza ombra di dubbio Stefania Orlando è una delle protagoniste assolute della quinta edizione del Grande Fratello Vip che tra pochi giorni giungerà a termine. Il reality show di Canale 5 per la nota conduttrice non è solo un’esperienza televisiva, ma anche un riscatto dopo anni di lontananza dal piccolo schermo. Infatti, dopo una lunga carriera in Rai la professionista è finita nel dimenticatoio dedicandosi solamente a realizzare delle televendite nelle televisioni private e non. Per fortuna dallo scorso settembre la donna sta ottenendo un riscatto umano e professionale. A farlo intendere è Simone Gianlorenzi, marito della soubrette romana, che intervistato nella nuova puntata di Casa Chi su Instagram non ha nascosto i tempi neri e le difficoltà degli ultimi anni per la ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 26 febbraio 2021) Simone Gianlorenzidella moglie a Casa Chi Senza ombra di dubbioè una delle protagoniste assolute della quinta edizione del Grande Fratello Vip che tra pochi giorni giungerà a termine. Il reality show di Canale 5 per la nota conduttrice non è solo un’esperienza televisiva, ma anche un riscatto dopo anni di lontananza dal piccolo schermo. Infatti, dopo una lunga carriera in Rai la professionista è finita nel dimenticatoio dedicandosi solamente a realizzare delle televendite nelle televisioni private e non. Per fortuna dallo scorso settembre la donna sta ottenendo un riscatto umano e professionale. A farlo intendere è Simone Gianlorenzi,della soubrette romana, che intervistato nella nuova puntata di Casa Chi su Instagram non ha nascosto i tempi neri e le difficoltà degli ultimi anni per la ...

