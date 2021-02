Decreto Ristori bloccato dalla crisi: grazie Renzi! (Di venerdì 26 febbraio 2021) di Roberto Severoni Rottamare le persone non è molto politically correct, ma colpisce nel segno. Rottamando le persone si dà un taglio netto con il passato per rinnovare la società e far funzionare meglio lo Stato. Renzi sente premiante e innovativa questa sua semplice ideologia, che però non ha portato i risultati sperati. Per questo si è spinto fino all’estremo proponendo di rottamare la Costituzione con la famosa riforma costituzionale Renzi-Boschi, che gli italiani hanno respinto. Ormai Renzi è un profondo conoscitore del concetto di rottamazione, tanto che ne ha patito anche lui le conseguenze. Così trasforma la rottamazione in una arma per eliminare chi, di fatto, è riuscito in quelle riforme rinnovative e migliorative, anche se differenti dalle sue. E il suo silenzio di questi giorni, a differenza di altri leader di partito, può benissimo essere interpretato nella compiaciuta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) di Roberto Severoni Rottamare le persone non è molto politically correct, ma colpisce nel segno. Rottamando le persone si dà un taglio netto con il passato per rinnovare la società e far funzionare meglio lo Stato. Renzi sente premiante e innovativa questa sua semplice ideologia, che però non ha portato i risultati sperati. Per questo si è spinto fino all’estremo proponendo di rottamare la Costituzione con la famosa riforma costituzionale Renzi-Boschi, che gli italiani hanno respinto. Ormai Renzi è un profondo conoscitore del concetto di rottamazione, tanto che ne ha patito anche lui le conseguenze. Così trasforma la rottamazione in una arma per eliminare chi, di fatto, è riuscito in quelle riforme rinnovative e migliorative, anche se differenti dalle sue. E il suo silenzio di questi giorni, a differenza di altri leader di partito, può benissimo essere interpretato nella compiaciuta ...

