Zona arancione scuro o arancione “rinforzato: cos’è e quali sono le regole (Di giovedì 25 febbraio 2021) L’Italia si colora di una nuova tonalità: l’arancione scuro, o arancione rinforzato, che dir si voglia. cos’è? E’ una nuova fascia di rischio introdotta per arginare le varianti del Covid. Sta in mezzo all’arancione e il rosso come lascia intuire il nome. I colori dell’Italia diventano quindi cinque, anche se per ora il bianco è stato tristemente accantonato. In arancione scuro finiranno quelle Regioni a forte rischio, ma non così forte come quelle per cui sono necessarie le restrizioni previste dalla Zona rossa. Da oggi 25 febbraio alcuni comuni dell’Emilia Romagna entreranno in questa particolare fascia di rischio. Cosa si può fare o cosa no in ... Leggi su italiasera (Di giovedì 25 febbraio 2021) L’Italia si colora di una nuova tonalità: l’, o, che dir si voglia.? E’ una nuova fascia di rischio introdotta per arginare le varianti del Covid. Sta in mezzo all’e il rosso come lascia intuire il nome. I colori dell’Italia diventano quindi cinque, anche se per ora il bianco è stato tristemente accantonato. Infiniranno quelle Regioni a forte rischio, ma non così forte come quelle per cuinecessarie le restrizioni previste dallarossa. Da oggi 25 febbraio alcuni comuni dell’Emilia Romagna entreranno in questa particolare fascia di rischio. Cosa si può fare o cosa no in ...

