Ettore572 : RT @MediasetTgcom24: Treviso, truffa pannelli solari: sequestrati beni per 310mila euro #cronacatreviso - MarinoBruschini : RT @MediasetTgcom24: Treviso, truffa pannelli solari: sequestrati beni per 310mila euro #cronacatreviso - MediasetTgcom24 : Treviso, truffa pannelli solari: sequestrati beni per 310mila euro #cronacatreviso -

Ultime Notizie dalla rete : Treviso truffa

TGCOM

SUSEGANA - Due le truffe scoperte da militari dell'Arma dei Carabinieri diin queste ore. A Susegana i militari della locale stazione hanno deferito in stato di libertà per, B. E. , classe 1981 di Latina con precedenti di polizia. Il 40enne, dopo aver ...Hanno dovuto entrare in campo i carabinieri del Nucleo Antisofisticazione diperché si ... Leggi Anche Zaia e l'inchiesta di Perugia sulla tentatasui vaccini: 'Ho detto io al direttore ...La guardia di finanza di Treviso ha sequestrato beni per 310mila euro a una coppia che aveva truffato un imprenditore spagnolo che aveva versato 675 mila euro per 7.500 pannelli solari, senza mai rice ...SPRESIANOHa avuto un mini sconto della pena Gabriella Genio, l'impiegata dell'ufficio Anagrafe del Comune accusata di truffa e peculato per essersi intascata i soldi delle marche da bollo per ...