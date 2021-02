Coronavirus, la variante californiana preoccupa gli Stati Uniti (Di giovedì 25 febbraio 2021) Coronavirus, scoperta la variante californiana. La mutazione si diffonde rapidamente e potrebbe essere più letale. ROMA – Coronavirus, scoperta la variante californiana. Il Covid-19 continua nelle sue diverse mutazioni e alcune diverse preoccupano gli scienziati. L’ultima è quella segnalata nel luglio 2020 in California e che in questi giorni si sta diffondendo rapidamente negli Usa. Alcuni casi sono Stati segnalati anche in Australia, Danimarca, Israele, Nuova Zelanda, Singapore e Regno Unito, ma la situazione sembra essere sotto controllo con i focolai isolati. La variante californiana La variante californiana preoccupa per la sua maggiore diffusione. ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 25 febbraio 2021), scoperta la. La mutazione si diffonde rapidamente e potrebbe essere più letale. ROMA –, scoperta la. Il Covid-19 continua nelle sue diverse mutazioni e alcune diverseno gli scienziati. L’ultima è quella segnalata nel luglio 2020 in California e che in questi giorni si sta diffondendo rapidamente negli Usa. Alcuni casi sonosegnalati anche in Australia, Danimarca, Israele, Nuova Zelanda, Singapore e Regno Unito, ma la situazione sembra essere sotto controllo con i focolai isolati. LaLaper la sua maggiore diffusione. ...

