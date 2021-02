Italia’s Got Talent 2021, Shot’s Bounce Academy, la crew di giovanissimi (video) (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Italia’s Got Talent 2021, Shot’s Bounce Academy, la crew di giovanissimi conquista tutti e riceve quattro sì (video) La Shot’s Bounce Academy è una crew di giovanissimi ballerini che si è presentata alla quinta puntata delle audizioni di Italia’s Got Talent. I membri della gruppo hanno dai 9 ai 15 anni, tutti giovanissimi ma preparatissimi. Portano sul palco una coreografia di hip hop potente e precisa, che convince i giudici e il pubblico. Quattro sì per loro. Clicca qui per guardare altri video di Italia’s Got Talent 2021 Il ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 24 febbraio 2021)Got, ladiconquista tutti e riceve quattro sì () Laè unadiballerini che si è presentata alla quinta puntata delle audizioni diGot. I membri della gruppo hanno dai 9 ai 15 anni, tuttima preparatissimi. Portano sul palco una coreografia di hip hop potente e precisa, che convince i giudici e il pubblico. Quattro sì per loro. Clicca qui per guardare altridiGotIl ...

