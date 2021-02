D’Amato: siamo preoccupati, su dosi AstraZeneca necessaria chiarezza (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma – “Per noi e’ molto importante una corretta programmazione, abbiamo 12mila prenotati al giorno che possono diventare 36mila se ci sono le dosi. Non e’ la vendita di mele al mercato, con tutto il rispetto, e abbiamo bisogno di avere certezza. Purtroppo le notizie di questi giorni da AstraZeneca non ci confortano”. Lo ha detto l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato, inaugurando il centro vaccini alla Nuvola di Fuksas, struttura di proprieta’ dell’ente Eur. “Chiediamo certezza per l’arrivo di AstraZeneca- ha spiegato- E’ la situazione che mi preoccupa di piu’ per le dichiarazioni di un’ulteriore riduzione delle dosi a livello nazionale. La quantita’ dei vaccini per noi e’ fondamentale”. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma – “Per noi e’ molto importante una corretta programmazione, abbiamo 12mila prenotati al giorno che possono diventare 36mila se ci sono le. Non e’ la vendita di mele al mercato, con tutto il rispetto, e abbiamo bisogno di avere certezza. Purtroppo le notizie di questi giorni danon ci confortano”. Lo ha detto l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio, inaugurando il centro vaccini alla Nuvola di Fuksas, struttura di proprieta’ dell’ente Eur. “Chiediamo certezza per l’arrivo di- ha spiegato- E’ la situazione che mi preoccupa di piu’ per le dichiarazioni di un’ulteriore riduzione dellea livello nazionale. La quantita’ dei vaccini per noi e’ fondamentale”.

ptvonline2001 : #vaccino, D'Amato: 'Siamo in una fase delicata nella programmazione della campagna vaccinale anti-Covid, nella qual… - AnglesB6 : RT @colorful_living: @Cachesauros HOY!! DM hai amato e protetto non manipulato DM siamo con te xk noi vediamo tutto, in casa no D Lamore è… - rechearg : RT @colorful_living: @Cachesauros HOY!! DM hai amato e protetto non manipulato DM siamo con te xk noi vediamo tutto, in casa no D Lamore è… - colorful_living : @Cachesauros HOY!! DM hai amato e protetto non manipulato DM siamo con te xk noi vediamo tutto, in casa no D Lamore… - cate_p_ : @moonylvpin_ Dopo questa scena ce n'è una delle mie preferite, quella in cui Riccardo fa un respiro profondo e le d… -

Ultime Notizie dalla rete : D’Amato siamo Vaccino anti Covid: Zingaretti in visita al mega centro all’aeroporto di Fiumicino Corriere Roma