(Di mercoledì 24 febbraio 2021) È quanto si apprende dall'esito della riunione del Comitato tecnico-scientifico. Il ministro Franceschini ha presentato i protocolli integrativi di sicurezza che saranno vagliati nei prossimi giorni. Occorrerà seguire una serie di paletti, a partire dall'orario, che non potrà superare le 22. Il via libera, inoltre, riguarderà solo le Regioni in zona gialla

SkyTG24 : Cts: possibili riaperture di cinema e teatri da fine marzo - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Cts: possibili riaperture di cinema e teatri da fine marzo - FrancoMusiani : RT @GiovaQuez: Il Cts avrebbe comunicato a Draghi che il 30% delle infezioni Covid in Italia è dovuto alla variante inglese. Verso la metà… - Marilenapas : RT @SkyTG24: Cts: possibili riaperture di cinema e teatri da fine marzo - NonFarcela : RT @SkyTG24: Cts: possibili riaperture di cinema e teatri da fine marzo -

Ultime Notizie dalla rete : Cts possibili

Sky Tg24

Covid,: 'riaperture cinema e teatri da fine marzo' Proprio così, da fine marzo potrebbe scattare il via libera per cinema e teatri, che potranno tornare ad accogliere gli spettatori con ...quanto si apprende dall'esito della riunione del Comitato tecnico - scientifico. Il ministro Franceschini ha presentato i protocolli integrativi di sicurezza che saranno vagliati nei prossimi giorni. ...Nuove misure anti-Covid: l’informativa di Speranza in Parlamento. Dopo il vertice di ieri tra governo e Cts, l’esecutivo lavora al nuovo decreto per contenere la terza ondata ...Bar e ristoranti: slittano le riaperture. Nonostante il pressing del leader della Lega Matteo Salvini e del presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini, il Cts ha ...