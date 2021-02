Covid: Miozzo, ‘non temiamo terza ondata ma serve prudenza’ (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb. (Adnkronos) – Temete una terza ondata? “No, no, no… ascoltiamo quello che ha da dirci il presidente Draghi che ci ha convocati”. Chiederete rigore? “No, ma diremo che serve prudenza”. Così il coordinatore del Cts, Agostino Miozzo, entrando a Palazzo Chigi dove il premier ha convocato i vertici del comitato tecnico scientifico (oltre a Miozzo, il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro e il presidente del Css, Franco Locatelli) e diversi ministri, uno per ogni forza di maggioranza. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb. (Adnkronos) – Temete una? “No, no, no… ascoltiamo quello che ha da dirci il presidente Draghi che ci ha convocati”. Chiederete rigore? “No, ma diremo cheprudenza”. Così il coordinatore del Cts, Agostino, entrando a Palazzo Chigi dove il premier ha convocato i vertici del comitato tecnico scientifico (oltre a, il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro e il presidente del Css, Franco Locatelli) e diversi ministri, uno per ogni forza di maggioranza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

