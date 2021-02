Biden rende più facile accesso al credito alle PMI

(Di martedì 23 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il Presidente americano JoeconcederàPMI un vantaggio competitivo nell’ai prestiti di emergenza, previsti dal Paycheck Protecion Programm. Le modifiche introdotte puntano a superare alcune criticità e favorire l’operatività del fondo da 284 miliardi di dollari, oggi utilizzato per meno della metà, che è parte del più ampio piano anti-Covid del valore 1950 miliardi di dollari. “Le piccole imprese sono il motore del nostro progresso economico. Sono il collante delle nostre comunità, ma sono state schiacciate”, ha sottolineato il Presidente americano. L’amministrazioneha deciso quindi che l’al programma di prestiti, per due settimane, sarà riservatoimprese con meno di 20 dipendenti, ovvero a quelle imprese che hanno fatto più fatica ...

Casa Bianca in lutto, Biden omaggia le 500mila vittime di Covid negli Usa. Washington - Il presidente americano: "Per guarire, è necessario ricordare" ...