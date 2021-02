Samsung Glasses Lite | spunta il progetto della società legato ai visori AR

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Apple, Facebook e Microsoft stanno lavorando su dispositivi indossabili di realtà aumentata. Il lavoro disull'AR probabilmente è trapelato recentemente, tuttavia ci sono varie incognite su "". WalkingCat, un account Twitter famoso per aver trapelato in rete una serie di prodotti Microsoft e, nel fine settimana ha pubblicato due video. Data la fonte che ha recentemente rivelato il Galaxy Tab S7e il Galaxy Chromebook 2, si tratta probabilmente di veri video. Tuttavia, l'avvertenza importante è che questo potrebbe essere solo un prototipo interno piuttosto che un prodotto in arrivo. Il primo video inizia con il titolo "" ed è lo stile dei video dei prodotti dell'azienda. ...

Su Twitter hanno iniziato a circolare dei concept video di un nuovo prodotto tecnologico, iLite . Si tratta di un paio di occhiali AR pensati dal colosso di Seoul, che sono trapelati grazie a dei video pubblicati dalla fonte leaker WalkingCat . Non è chiaro se si tratti di ...WalkingCat , una fonte solitamente affidabile, ha pubblicato su Twitter due video che svelano un prototipo deiLite : gli occhiali AR pensati dal colosso di Seul. I video svelati sono ...Sono stati pubblicati su Twitter due video legati a quello che sembra essere il progetto di Samsung per i visori AR.Da molto tempo si parla di un possibile dispositivo indossale per la realtà aumentata marchiato Apple, un paio di occhiali. Apparentemente non è l’unica grande compagnia impegnata in un progetto del g ...