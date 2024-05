Pentathlon moderno Bussetti e Ciamaglia ok

(Di martedì 7 maggio 2024) A Roma si sono svolti i campionati italiani di, con l’inserimento della nuova disciplina, a cui hanno partecipato i ragazzi della Dinamo, Cesaree Marco, nonostante il focus della società e degli atleti rimanga sempre il triathlon. Il tecnico della Dinamo Triathlon li prepara fin da giovani a spaziare nella multi disciplina, non solo quindi nel triathlon. I ragazzi hanno infatti ben figurato in questi campionati Italiani dichiudendo tutte le 5 discipline. Cesarecon il 15° posto assoluto, Marcocon il 17° . Entrambi hanno recuperato oltre 15 posizioni nella prova finale della Laser-Run, correndo fortissimo. Il tecnico Raffaele Secchi dice: "Sono contento di questi due ragazzi perché questo risultato ...

L’ Italia chiude con il sesto posto in staffetta mista la tappa di Budapest , in Ungheria, valevole per la Coppa del Mondo 2024 di Pentathlon moderno . Maria Lea Lopez e Giorgio Micheli hanno chiuso al sesto posto con 1313 punti una staffetta mista ...

Prenderà il via mercoledì 8 maggio la quarta tappa della Coppa del Mondo 2024 di Pentathlon Moderno , che fa tappa in Bulgaria, a Sofia . Tra gli otto convocati azzurri , spiccano tre debuttanti, ovvero la campionessa italiana junior Valentina ...

Parigi 2024, Elena Micheli: «Lo sport insegna a vivere» - Parigi 2024, Elena Micheli: «Lo sport insegna a vivere» - Si è qualificata quasi un anno fa per i Giochi Olimpici della prossima estate. La sua disciplina è il pentathlon moderno e, ad ascoltare i pronostici, potrebbe essere la prima italiana medagliata in q ...