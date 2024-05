Israele controlla il valico di Rafah Cosa succede al confine con l' Egitto

(Di martedì 7 maggio 2024) L'operazione è stata di portata limitata e il suo obiettivo era mettere pressione su Hamas in vista dei colloqui sulla tregua che si terranno al Cairo. Le forze israeliane si sono ritirate al termine dell'attacco

Le notizie di martedì 7 maggio sulla guerra tra Israele e Hamas , in diretta. Il governo israeliano ha deciso di andare avanti nell'offensiva contro Rafah sostenendo che la proposta di cessate il fuoco appoggiata da Hamas non accoglie le «richieste ...

ISRAELE CONTROLLA VALICO - israele controlla VALICO - Le forze di difesa israeliane hanno annunciato stamane di aver preso il pieno controllo del valico di Rafah dal lato di Gaza. Nell'operazione sono stati uccisi 20 miliziani ed individuati tre tunnel.

Israele spegne al Jazeera: raid negli uffici a Gerusalemme - israele spegne al Jazeera: raid negli uffici a Gerusalemme - israele (Internazionale) Il governo israeliano approva la messa al bando dell'emittente qatariota. L'Onu condanna. E anche all'interno arrivano critiche. Di Chiara Cruciati ...