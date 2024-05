Omicidio Niccolò Ciatti - l’appello del padre a Meloni e von der Leyen | Cercate l’assassino di mio figlio

(Di martedì 7 maggio 2024) Firenze, 7 maggio 2024 – “Facciamo un appello alla nostra presidente del Consiglio Giorgia, alla presidente della Commissione europea Ursula von der. Chiediamo che Bissoultanov venga cercato. Venga cercato tramite l’Interpol, tramite le forze di polizia, perché crediamo che la giustizia un po’ più vera per mio, sarà quella quando chi si è macchiato di un crimine così grave così crudele e cioè Bissoultanov vada in carcere”. Inizia così il videomessaggio inviato al Corriere della Sera di Luigidi, ucciso nell’estate del 2017 nella discoteca di Lloret de Mar, in Spagna. Ildinon si dà pace e lancia un appello alle più alte cariche dello Stato e ...

«Call me Ursula», chiamatemi Ursula e basta. Il nome di battesimo come logo della campagna: un cerchio con sei stelle e la scritta «Ursula 2024», nient'altro. E poi la brevissima descrizione con cui si presenta sul proprio sito: «Sono un'orgogliosa ...

Trattativa Stato-mafia, Di Matteo: “La sentenza della Cassazione è un colpo di spugna che cancella vicende troppo scabrose per il Paese” - Trattativa Stato-mafia, Di Matteo: “La sentenza della Cassazione è un colpo di spugna che cancella vicende troppo scabrose per il Paese” - Von der leyen ha detto di aver affrontato con Xi anzitutto il tema ... Battaglia sul salario minimo che Schlein tiene alta: "La riportiamo in Parlamento. meloni non può voltare ancora le spalle".

Omicidio Niccolò Ciatti, l'appello del padre: «Vi prego, cercate l’assassino» - Omicidio Niccolò Ciatti, l'appello del padre: «Vi prego, cercate l’assassino» - Spera che la disperazione delle sue parole possa arrivare lassù in alto, fino alla presidente del Consiglio Giorgia meloni e alla presidente della Commissione europea Ursula von der leyen, affinché ...

Dalla Lega nuova sfida: “Parlare con Putin”. Ora Meloni in Europa vuole isolare Salvini - Dalla Lega nuova sfida: “Parlare con Putin”. Ora meloni in Europa vuole isolare Salvini - Il Carroccio apre a Mosca e la premier per non essere emarginata nella Ue è pronta a scaricare l’alleato con Söder e Stoltenberg ...