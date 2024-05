Chi si è attenuto di più al tema Il Giardino del Tempo ?

(Di martedì 7 maggio 2024) Una foresta incantata. In occasione del Met Gala 2024 andato in scena nella notte del 7 maggio Oltreoceano, le star – grande assente, Rihanna – hanno popolato la scalinata del Metropolitan Museum di New York con i loro look, più o meno in linea con il diktat della padrona di casa Anna Wintour. Kendall Jenner: 5 outfit strepitosi dal Met Gala X Leggi anche ...

Velocar e autovelox ‘illegali’, si temono migliaia di ricorsi. E le associazioni non ci stanno: “E’ una presa in giro” - Velocar e autovelox ‘illegali’, si temono migliaia di ricorsi. E le associazioni non ci stanno: “E’ una presa in giro” - Ma secondo l’amministrazione comunale di Firenze, la decisione dei giudici "non è applicabile in modo generalizzato" ...