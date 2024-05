Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2024 ore 08 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 7 maggio 2024)DEL 7 MAGGIO 2025 ORE 7.20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULRE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA RIMANENDO IN ESTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA DIRAMAZIONENORD E SALARIA SULLA DIRAMAZIONENORD CODE TRA SETTEBAGNI ED IL GRANDE RACCORDO ANULRE CON DIFFICOLTA DI IMMISSIONE IN CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATTO URBANO CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIA.LE EST PERCORRENDO VIA SALARIA RALLENTAMENTI E CODE TRA MONTEROTONDO E FONTE DI PAPA DIREZIONEPERCORRENDO LA STATAL,E PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA APRILIA E POMEZIA SUD DIREZIONEServizio fornito da Astral