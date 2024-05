Riecco il Sondrio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 7 maggio 2024) Ilvola in serie D. Straordinaria impresa della formazione del capoluogo che, superando nettamente per 3-0 nell’ultima giornata i rivali del Mapello in quella che è stata una autentica finale, si è aggiudicata la vittoria nel girone B del campionato di Eccellenza e quindi la promozione in serie D. E così la città diritorna ad avere una squadra in D quattro anni dopo l’ultima volta (nel 2020 sotto la presidenza Mostacchi, primo presidente a portare in D la squadra del capoluogo, non si era iscritta al campionato sparendo dalla circolazione). Michele Rigamonti, l’anno seguente, ha preso in mano la squadra e, dopo una stagione di apprendistato, ha vinto la Promozione prima di primeggiare anche in Eccellenza. Una doppia impresa della squadra allestita da Christian Salvadori con tanti giocatori stranieri, alcuni provenienti da diverse ...