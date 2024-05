Incidente sul lavoro a Casteldaccia - indagini e ipotesi | cosa sappiamo su 5 operai morti

(Di martedì 7 maggio 2024) Palermo, 7 mag. (Adnkronos) - La Procura di Termini Imerese (Palermo), che ha aperto un'inchiesta sulla tragedia sulavvenuta ieri pomeriggio, lunedì 6 maggio, a(Palermo) dove sonoper le esalazioni di gas in una vasca di liquami, è alper accertare eventuali responsabilità sull'sul. Gli inquirenti sentiranno glisuperstiti e altri testimoni dell'sul. La procura ha intanto posto i sigilli ai cancelli dell'impianto fognario in cui è avvenuto l'. I lavoratori sono rimasti intrappolati nella vasca interrata dell'impianto di sollevamento delle acque reflue dell'Azienda municipale acquedotti (Amap) sulla Statale di ...

(Adnkronos) – La Procura di Termini Imerese (Palermo), che ha aperto un'inchiesta sulla tragedia sul lavoro avvenuta ieri pomeriggio, lunedì 6 maggio, a Casteldaccia (Palermo) dove sono morti 5 operai per le esalazioni di gas in una vasca di ...

Trattativa Stato-mafia, Di Matteo: “La sentenza della Cassazione è un colpo di spugna che cancella vicende troppo scabrose per il Paese” - Trattativa Stato-mafia, Di Matteo: “La sentenza della Cassazione è un colpo di spugna che cancella vicende troppo scabrose per il Paese” - il questore Maurizio Calvino e il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e di casteldaccia Giovanni Di Giacinto. "C'è una attività di indagine in corso ed è giusto che l'autorità giudiziaria faccia il suo ...

Sono scesi nel tombino senza protezioni, miracolato il collega che ha lanciato l'allarme - Sono scesi nel tombino senza protezioni, miracolato il collega che ha lanciato l'allarme - Nella tranquilla cittadina di casteldaccia, nel Palermitano, un tragico incidente sul lavoro ha causato la morte di cinque operai intossicati ...

La strage sul lavoro di Casteldaccia, Domenico in ospedale lotta per la vita - La strage sul lavoro di casteldaccia, Domenico in ospedale lotta per la vita - PALERMO – “Le condizioni sono gravissime per il danno multiorgano da tossicità diretta e da insufficienza polmonare con distress respiratorio”. Così i sanitari del Policlinico di Palermo sulle condizi ...