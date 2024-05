La favola della Feralpi è senza lieto fine Troppi errori - la matricola ritorna in C

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 7 maggio 2024) di Luca Marinoni SALÒ (Brescia) LaSalò non ha compiuto l’impresa ed è tornata in serie C con un turno di anticipo. Alladunque è maturato il verdetto che, ormai, anche lo spirito più ottimista aveva messo in preventivo. Il verdetto di una stagione condotta costantemente nelle retrovie, appesantita da 20 sconfitte e con la seconda difesa più battuta con 64 reti subìte (peggio ha fatto solo il Lecco fanalino di coda con 71), è stato quello che solo la matematica lasciava ancora in dubbio. Lagardesana chiuderà questa sua avventuradubbio storica (la prima partecipazione in assoluta in serie B), ma anche ricca di delusioni venerdì sera ospitando (a Piacenza) la Ternana per un congedo che per gli umbri vale un Campionato intero, ma, intanto, in casa verdeblù già si ...