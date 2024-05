Sport Village Banca di Pesaro ai vertici Elena Cascini ed Eleonora Sarti nella top seven

(Di martedì 7 maggio 2024) Grandi risultati in campo nazionale per il Sincro didi. Giulia Arcangeli, Martina Bisi, Camilla Bonduà,, Maria Allegra Del Prete, Maria Sofia Gallucci, Anna Marcantoni, Flora Marinelli, Emma Pierleoni, Grace Rinolfi,, Alice Sparaventi, Sofia Serafini e Beatrice Scarpellini hanno partecipato al Campionato Italiano Categoria Ragazze, tenutosi ad Ostia, riportando brillanti risultati. Tutte le ragazze hanno gareggiatocompetizione degli Esercizi Obbligatori. Il team pesarese si è collocato tra le migliori otto società d’Italia nel settore sincronizzato.(classe 2010) e Maria Sofia Gallucci (classe 2009) si sono, inoltre, ...

Green Fun Village. Big dello sport in vetrina. Il corteo dei giovani atleti - Green Fun village. Big dello sport in vetrina. Il corteo dei giovani atleti - Una giornata dedicata alla valorizzazione dello sport, della cultura e della musica nel nome del ciclismo. Nel “Green Fun village“ saranno presenti vari stand, sia dedicati agli sport che all’ambiente ...

‘L’Aquila Cresce con lo Sport’: per la prima volta nel capoluogo abruzzese la “Rea Palus Race” - ‘L’Aquila Cresce con lo sport’: per la prima volta nel capoluogo abruzzese la “Rea Palus Race” - Un’opportunità da non perdere per gli appassionati di sport adrenalinici e per coloro che desiderano ... dove verrà allestito un village dell’evento con stand espositori, area premiazioni e altre ...

Mercedes-Benz Classe A 160 Sport del 2021 usata a Milano - Mercedes-Benz Classe A 160 sport del 2021 usata a Milano - Annuncio vendita Mercedes-Benz Classe A 160 sport usata del 2021 a Milano nella sezione Auto usate di Automoto.it ...