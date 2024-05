Equitazione - Piazza di Siena 2024 | i convocati dell’Italia Ci sono De Luca e Casadei

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 7 maggio 2024) Per l’Italia del salto ostacoli che guarda aldi, uno dei più importanti concorsi equestri al mondo, il dado è tratto. La Federazione Italiana Sport Equestri ha infatti reso noto l’elenco deiper l’evento romano, che si terrà nella spettacolare cornice di Villa Borghese dal 22 al 26 maggio prossimo. Saranno 5 i binomi a far parte della squadra che concorrerà per la Coppa delle Nazioni, in programma venerdì 24 maggio dalle ore 14.30, mentre altri 10 saranno in concorso a titolo individuale, con infine altri 12 binomi iscritti per partecipare alle altre gare dell’evento. Di seguito l’elenco completo dei selezionati dal Capo equipe Marco Porro: all’interno dei 5 binomi scelti spiccano sicuramente i nomi di Giulia Martinengo Marquet, che aveva ottenuto la chiamata per l’evento aggiudicandosi i ...