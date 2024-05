Mosca si sta preprando a usare la bomba atomica

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 7 maggio 2024)porta la tensione alle stelle lungo i suoi confini occidentali annunciando esercitazioni nucleari e minacciando di colpire obiettivi militari del Regno Unito anche fuori dall’Ucraina. Il ministero della Difesa non ha fornito date per le esercitazioni, ma ha affermato che coinvolgeranno l’aeronautica, la marina e le truppe di stanza vicino all’Ucraina. L’obiettivo, dice, è di garantire l’integrità territoriale russa di fronte alle “minacce” occidentali. Il Cremlino ha precisato che le esercitazioni sono in risposta alle dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron e di funzionari britannici.Il Cremlino ha criticato Macron per aver detto all’Economist di non escludere l’invio di truppe in Ucraina e il ministro degli Esteri britannico David Cameron per aver affermato che Kiev ha il diritto di colpire obiettivi all’interno della ...