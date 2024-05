Futuro Robur | Agostinone si candida | Progetto ambizioso - vorrei esserci

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) Il campionato è ormai terminato, per il Siena è arrivato già da un po’ il ‘rompete le righe’. Ilincombe e la, compiuto il primo passo, dovrà attrezzarsi per proseguire al meglio il cammino. Gli uomini di mercato bianconeri e il tecnico dovranno decidere quali dei ragazzi protagonisti della grande cavalcata verso la D rimarranno sulle lastre. Giuseppe(nella foto) ci spera. "E’ stata una stagione eccezionale, nonostante la partenza, come abbiamo sempre detto, in ritardo: bravi la società, il mister e lo staff tecnico a formare un grande gruppo, composto da grandi uomini e grandi professionisti, oltre che grandi calciatori. Raggiungere l’imbattibilità, traguardo più unico che raro, ci ha permesso di fare la storia, anche se in Eccellenza, del Siena. Come ho detto anche ai miei compagni prima dell’ultima partita ...