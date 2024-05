Scosse di terremoto nei Campi Flegrei a Napoli - la più forte di magnitudo 3 2 | sciame sismic - gente in strada

(Di martedì 7 maggio 2024)dinei, in provincia di, la piùdi3.2: è in corso l'ennesimoo,in

Terremoto oggi | 7 maggio 2024 | Lista INGV terremoti | Ultima ora | Italia Terremoto oggi Italia – In questo articolo trovate tutte le ultime notizie sulle scosse di Terremoto in Italia di oggi , martedì 7 maggio 2024 : informazioni su magnitudo, ...

Terremoto ai Campi Flegrei, fortissima scossa 3,2: gente in strada e via allo sciame sismico - terremoto ai Campi Flegrei, fortissima scossa 3,2: gente in strada e via allo sciame sismico - Trema ancora la terra ai Campi Flegrei, dove ci sono state tre scosse forti nella notte e alle prime luci dell’alba. La prima alle 3,47 con magnitudo 3,2, localizzato nei pressi della Solfatara , alla ...

TERREMOTO - Nuovo sciame sismico, scossa di magnitudo 3.2 a Napoli sul bordo orientale della Solfatara - terremoto - Nuovo sciame sismico, scossa di magnitudo 3.2 a Napoli sul bordo orientale della Solfatara - La notte flegrea è stata agitata da una scossa di terremoto verificatasi poco prima delle 4 di oggi martedì 7 maggio. I sensori dell'Osservatorio Vesuviano hanno registrato un evento di magnitudo prel ...

