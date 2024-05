AtalantaU23 - Giana e Lume Tre lombarde ci provano | 28 aspiranti per un solo posto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 7 maggio 2024) di Luca Mignani MILANO Via ai playoff di Serie C. Primo turno preliminare, questa sera alle ore 20.30, per le trerimaste in corsa dopo la promozione del Mantova: Atalanta Under 23,zzane. Gli spareggi per la Serie B, 28 squadre in lotta per una sola promozione, erano previsti a partire da sabato scorso, ma sono slittati a causa del ricorso poi perso dal Taranto contro i 4 punti di penalizzazione che, di fatto, hanno escluso la squadra dalla post season. L’Atalanta di Modesto, quinta in classifica, ospita a Caravaggio il Trento (10°), mentre ladi Chiappella (7ª) attende a Gorgonzola la Pro Vercelli (8ª). Oltre al fattore campo (il gol in trasferta non vale più doppio da qualche anno) il miglior piazzamento garantisce un notevole vantaggio. Infatti in caso di parità, in queste gare senza ...