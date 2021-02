LIVE Atletica DIRETTA: Larissa Iapichino record del mondo U20! “Surreale aver eguagliato mia mamma” (Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL record DEL mondo UNDER20 DI Larissa Iapichino (BATTUTO DOPO 38 ANNI!) VIDEO: IL BALZO A 6,91 DI Larissa Iapichino Larissa Iapichino: “E’ Surreale aver eguagliato MIA mamma” IL RIEPILOGO DI GIORNATA DEI CAMPIONATI ITALIANI 19.04: Grazie per averci seguito e buona serata. Appuntamento a domani 19.03: Si chiude qui la nostra DIRETTA con ancora negli occhi il fantastico salto di Larissa Iapichino che ha eguagliato il record italiano assoluto di mamma Fiona May con 6.91, primato mondiale ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAILDELUNDER20 DI(BATTUTO DOPO 38 ANNI!) VIDEO: IL BALZO A 6,91 DI: “E’MIA” IL RIEPILOGO DI GIORNATA DEI CAMPIONATI ITALIANI 19.04: Grazie perci seguito e buona serata. Appuntamento a domani 19.03: Si chiude qui la nostracon ancora negli occhi il fantastico salto diche hailitaliano assoluto diFiona May con 6.91, primato mondiale ...

