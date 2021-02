Biden | ' Nessun nuovo invito alla Russia per il G7' | Stanziati 7 | 5 miliardi per i vaccini ai Paesi poveri | Draghi | ' Salute bene pubblico

(Di sabato 20 febbraio 2021) Il G7 scende in campo nella sfida suianti - Covid e raddoppia i suoi sforzi finanziari a favore dei programmi dell'Oms per distribuire le dosi nei, arrivando a 7,5di ...

L'America è tornata e l'alleanza transatlantica è tornata', è il messaggio che Joeha consegnato nelle mani dei leader del G7. La Russia di Putin 'è una minaccia per le nostre democrazie', ha ...L'intenzione di Hof è quella di dare all'amministrazionealcuni suggerimenti, mettendo sul ... Il punto di partenza di Hof è una considerazione molto pragmatica: "Realisticamenteregime ...Il G7 scende in campo nella sfida sui vaccini anti-Covid e raddoppia i suoi sforzi finanziari a favore dei programmi dell'Oms per distribuire le dosi nei Paesi poveri, arrivando a 7,5 miliardi di doll ...Al summit in videoconferenza debutto del presidente Usa e del nuovo premier Draghi. Nel mondo superati 110 milioni di casi ...