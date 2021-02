Serie A, paura in volo per una stella: aereo fuori pista – FOTO (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Serie A, spavento choc per un big di Serie A: piccolo incidente aereo per lui. Ecco cosa è successo. Spavento enorme per Dries Mertens al suo rientro in Belgio dove si curerà per il nuovo infortunio alla caviglia. Come infatti riporta la stampa nazionale, l’aereo privato su cui viaggiava l’attaccante del Napoli ha subito un L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021)A, spavento choc per un big diA: piccolo incidenteper lui. Ecco cosa è successo. Spavento enorme per Dries Mertens al suo rientro in Belgio dove si curerà per il nuovo infortunio alla caviglia. Come infatti riporta la stampa nazionale, l’privato su cui viaggiava l’attaccante del Napoli ha subito un L'articolo proviene da Inews.it.

