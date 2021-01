Papu Gomez | “Avevo altre offerte ma non ero interessato ai soldi Spero di lasciare il segno anch’io come molti argentini prima di me”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Alejandro Gómez , ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai media ufficiali del Siviglia: “È stato tutto un po’ sorprendente. Per me è una nuova avventura, in un grande clubil Siviglia. La vita in un altro Paese cambia completamente, ma sono molto felice ed emozionato. Sarà una bella sfida per me. Devo adattarmi presto, anche se ho sempre guardato il calcio spagnolo e un po’ lo conosco. Sarà un’avventura entusiasmante, voglio realizzare cose importanti con il Siviglia e cercare di dare il massimo per portare il club a successi mai ottenuti”. Sull’età non più giovane del: “Oggi i calciatori giocano più a lungo. Se ti prendi cura di te stesso e non hai avutoinfortuni, puoi giocare fino a 38-39 anni. Poi c’è l’ambizione di voler stare ad alti livelli, scendendo in campo ogni 3 giorni. Questo richiede un certo stile di ...