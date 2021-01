Kate Moss, Demi Moore, Naomi Campbell: da Fendi sfilano le perennial (Di giovedì 28 gennaio 2021) Siamo abituati a vederle in passerella da trent'anni ma la loro bellezza è senza età. Il mito delle top model non tramonta mai e sono proprio loro che hanno contribuito a rendere indimenticabile la ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Siamo abituati a vederle in passerella da trent'anni ma la loro bellezza è senza età. Il mito delle top model non tramonta mai e sono proprio loro che hanno contribuito a rendere indimenticabile la ...

ModaCorriere : Kate Moss, 47 anni, e la figlia Lila, 18, sfilano insieme da Fendi - LorellaMurgolo : RT @Corriere: Naomi, Kate Moss e Demi Moore Le «donni forte e potenti» di Fendi - SaraLailee : RT @vogue_italia: In passerella per Fendi Couture. Insieme. Bellissime ?? - GloriaBruno79 : RT @vogue_italia: In passerella per Fendi Couture. Insieme. Bellissime ?? - dasha_vort : Look indossato da Kate Moss per sfilata Fendi Haute Couture= zia Concetta al matrimonio della figlia -