Coronavirus | Bruxelles potrebbe requisire i vaccini prodotti negli impianti delle Big Pharma sul territorio dell’Unione

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, lancia l'idea in una lettera, della quale Repubblica ha preso visione, a quattro capi di Stato e di governo

StraNotizie : Coronavirus, Bruxelles potrebbe requisire i vaccini prodotti negli impianti delle Big Pharma sul territorio dell’Un… - cronaca_news : Coronavirus, Bruxelles potrebbe requisire i vaccini prodotti negli impianti delle Big Pharma sul territorio dell’Un… - FakeBusters13 : Incontro tra #AstraZeneca e i vertici europei Foto:@Agenzia_Italia Approfondisci su - PonytaEle : RT @Ticinonline: AstraZeneca in affanno con le dosi, e l'UE minaccia lo stop all'export di vaccini #bruxelles #coronavirus #export https… - Ticinonline : AstraZeneca in affanno con le dosi, e l'UE minaccia lo stop all'export di vaccini #bruxelles #coronavirus #export -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Bruxelles

La Repubblica

La Commissione europea ha chiesto a Google, Facebook, Twitter e Microsoft di continuare per altri sei mesi a pubblicare resoconti mensili sugli sforzi per contrastare le fake news, specie sul Covid-19 ...Le autorità Ue dovrebbero allentare ulteriormente le norme sugli aiuti di stato per permettere alle aziende colpite dal Covid-19 di ricevere più facilmente sostegno. Lo chiedono i governi di Austri ...