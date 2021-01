Zona arancione o gialla, cambiano colore Veneto, Friuli, Marche, Sardegna e Toscana? Lazio: «Zona bianca lontana» (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Zona gialla, Zona arancione, Zona rossa o addirittura rosso scuro? È il tormento delle regioni italiane in tempo di pandemia da Covid-19. L'ultima nata delle zone a colori... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 27 gennaio 2021)rossa o addirittura rosso scuro? È il tormento delle regioni italiane in tempo di pandemia da Covid-19. L'ultima nata delle zone a colori...

frankiehinrgmc : • L comunica un Rt sbagliato • G la mette in zona rossa • L protesta • L corregge i dati • G la mette in zona aranc… - FontanaPres : ? La Lombardia deve essere collocata in zona arancione. Lo evidenziano i dati all’esame della Cabina di regia, anc… - antoniomisiani : Nell’ordinanza del Ministero della Salute la ricostruzione del clamoroso errore di Regione #Lombardia di Fontana &… - Elettori_M5S : RT @ElioLannutti: Coronavirus in Lombardia, il pasticcio della zona rossa. Speranza: 'Il passaggio ad arancione dopo la rettifica dei dati'… - silveeestre : RT @Gazzetta_it: VIDEO .@Cristiano, fuga a #Courmayeur con #Georgina. Ma è zona arancione... -