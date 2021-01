Gli scherzi più memorabili fatti da attori di film e serie durante le riprese (Di giovedì 28 gennaio 2021) Oltre a deliziarci con le loro interpretazioni nei film o nelle serie tv, i grandi attori sono molto famosi anche per le loro bravate in generale dentro e fuori dal set. In particolare, esistono moltissimi attori “burloni” che si divertono a prendersi gioco dei proprio colleghi facendogli degli scherzi più o meno divertenti. Se ne L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Oltre a deliziarci con le loro interpretazioni neio nelletv, i grandisono molto famosi anche per le loro bravate in generale dentro e fuori dal set. In particolare, esistono moltissimi“burloni” che si divertono a prendersi gioco dei proprio colleghi facendogli deglipiù o meno divertenti. Se ne L'articolo

borghi_claudio : Ma chissà gli olandesi come fanno... boh... Comunque ribadisco: non fate scherzi che gli italiani devono vedere VO… - CalDaBodacious : @gaymakesoneteam ti controllerò anche io?? (e comunque a parte gli scherzi grazie per preoccuparti per me TT so che… - miss_chifo : Comunque a parte gli scherzi questa prova mi avrebbe fatto svenire dopo 5 minuti. Io che sto male su un balcone al… - IndieSdaughter : Avere un'amica che non usa i social manco se la pagassero vuol dire poterle fare tutti gli scherzi, anche a distanz… - ashotofila : A parte gli scherzi, più volte ho pensato che una formazione militare (anche a livello fisico) è ciò di cui avrei b… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli scherzi Ecco gli scherzi che Pirlo organizzava a Gattuso al Milan Corriere dello Sport Gli scherzi più memorabili fatti da attori di film e serie durante le riprese

Oltre a deliziarci con le loro interpretazioni nei film o nelle serie tv, i grandi attori sono molto famosi anche per le loro bravate in generale dentro e ...

Juve-Spal, le pagelle di CM: Kulusevski si diverte, bene Frabotta e gli altri baby

Questa volta la Juve di Coppa Italia non fa scherzi. Con la Spal è poco più che una sgambata, con Kulusevski in grande spolvero, i baby lanciano segnali incorag ...

Oltre a deliziarci con le loro interpretazioni nei film o nelle serie tv, i grandi attori sono molto famosi anche per le loro bravate in generale dentro e ...Questa volta la Juve di Coppa Italia non fa scherzi. Con la Spal è poco più che una sgambata, con Kulusevski in grande spolvero, i baby lanciano segnali incorag ...